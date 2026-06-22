女優の木村多江（55）が22日、自身のインスタグラムを更新。今は亡き父との写真を披露した。木村は「お父さんがいたから今の私がいる」と書き出し、幼少期の自身を抱く父親の写真をアップ。「お父さんが長く生きられなかった分リレーのバトンをもらったから走るよ。ありがとう」と続け、ハッシュタグで「fathersday」と添えた。この投稿にフォロワーからは「素敵な写真、宝物ですね」「かっこいいお父様」「パワフル感は引