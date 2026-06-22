オランダを代表する画家フェルメールの作品を、最新技術で分析、再現して作られたリ・クリエイト作品の展示会が、熊本市で開かれています。■熊本市中央区/肥後の里山ギャラリー左の窓から柔らかな光が差し込む「牛乳を注ぐ女」や、鮮やかな青と黄色のターバンが目を引く「真珠の耳飾りの少女」など、オランダの画家ヨハネス・フェルメールの作品が、熊本市の「肥後の里山ギャラリー」で展示されて