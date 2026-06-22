演歌歌手の北島三郎（89）が、22日までに投稿された俳優・森崎ウィン（35）のインスタグラムに登場し、近影が話題を集めている。【写真】力強くがっちり握手…近影を公開した北島三郎森崎は「演劇・歌謡界のレジェンド！！サブちゃんこと、北島三郎さんにお会いできました！！！」と投稿し、北島とがっちり握手をする一枚を公開。大スターを前に「震えましたね！お会いできて光栄です」とつづった。この投稿には「お目にかか