和歌山競輪のF1は23日に開幕する。22日は前検を実施した。川口聖二（32＝岐阜）は前場所のぶんも取り返す意気込みだ。前回は地元の岐阜G3に出場。準決勝、決勝と岩井芯（21＝岐阜）の番手から連続2着。決勝は、かわせそうな勢いで1/8車輪だけ届かなかった。「抜けそうだったのに。悔しくて、次の日は髪の毛が大量に“抜けました”。その髪の毛のぶんも、ここで頑張ります」おどけて振り返るだけの気力、元気があるのは手応