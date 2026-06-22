木原官房長官は２２日午後、衆参両院の正副議長と衆院議長公邸で会談し、皇族数確保に向けた皇室典範改正案の要綱を提示した。森衆院議長は会談後、政府が要綱を説明する与野党の全体会議を２５日に開催することを記者団に明らかにした。