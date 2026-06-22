NPB(日本野球機構)は22日の公示を発表。巨人は森田駿哉投手を登録抹消しました。今季2度目の抹消となる森田投手は、ここまで3試合登板で防御率6.92です。直近では11日楽天戦で5点ビハインドの3回から7回途中までロングリリーフ。4回1/3を投げて3失点でした。ファームでは主に先発として8試合に投げ、5勝1敗で防御率1.65と好成績を残しています。