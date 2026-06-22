「殺意はまったくありません。橋から落下させてもいません」【写真】誰に対し、何の意味があるのか、内田被告のポーズ2024年に北海道旭川市で当時17歳の女子高校生が亡くなった事件で、殺人の罪に問われている内田梨瑚被告に懲役27年の判決が言い渡された。検察側は懲役27年を求刑、ご遺族は「極刑しかありえない」事件の発端となったのは、被害者が内田被告の写った画像を無断でSNSにアップしたことだった。腹を立てた内田被