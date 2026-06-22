阪神・伏見寅威捕手（36）が22日、出場選手登録を抹消された。同日、日本野球機構（NPB）が公示した。伏見は21日のDeNA戦（横浜）で、10日のソフトバンク戦（みずほペイペイ）以来となるスタメンマスクをかぶり、先発・高橋遥人を9回1失点完投勝利に導いた。打っても1安打を放っていたが、一塁への走り出しの際によろめくなど、体調やコンディションが万全ではないと思わせるシーンが散見された。嶋村麟士朗捕手（22）も、