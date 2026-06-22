離陸する航空機＝4月30日、パリ近郊のシャルル・ドゴール空港（ロイター＝共同）【ジュネーブ共同】中東の混乱が航空業界に影を落としている。国際航空運送協会（IATA）の集計では、中東の航空会社の利用客は大幅に減少。世界の旅行需要は底堅いものの燃料費高騰も重荷だ。米イランは軍事作戦終結を含む覚書に署名したが、完全な緊張緩和につながるかどうかは見通せず、夏の旅行シーズンを前に暗雲が漂う。IATAによると、航空