NPB(日本野球機構)は22日の公示を発表。阪神は捕手2選手の出場選手登録を抹消しました。登録抹消となったのは、伏見寅威選手と嶋村麟士朗選手です。36歳の伏見選手は、前日スタメンマスクをかぶり、郄橋遥人投手を9回1失点の完投勝利へとリードしました。開幕前に支配下契約を勝ち取った2年目の嶋村選手は、ここまで26試合に出場しています。現在、阪神の捕手は、登録抹消となった2人の他、坂本誠志郎選手や榮枝裕貴選手の2