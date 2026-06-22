幼い日の感動色鮮やかに『おとまりペンギン』降矢ななさん（６４）／ねじめ正一さん（７８）小さな女の子なずちゃんの家に、ペンギンのペンちゃんがお泊まりにきた。初めての場所でもじもじするペンちゃんが、なずちゃんと仲良くなったのは意外なきっかけだった。詩人のねじめさん＝写真右＝と絵本作家・降矢さん＝同左＝が温かな交流を描き出した。「このペンギンはね、俺なんだよ」と、ねじめさんは切り出す。幼い頃、いと