NPB(日本野球機構)は22日の公示を発表。DeNAは加藤響選手を登録抹消しました。プロ2年目の加藤選手は2024年ドラフト3位で四国ILplus・徳島からDeNAに入団。今季ファームでは40試合に出場し、11打点を含む打率.220。19日に今季初昇格を果たしていました。前日の阪神戦で5回に代打のチャンスをもらいますが、空振り三振に終わりわずか1打席で登録抹消となりました。