引っ越して2週間で退去したいと思うと、すでに支払った敷金、礼金、仲介手数料に加えて、さらに違約金がかかるのか不安になるでしょう。賃貸契約では、契約書に短期解約違約金の特約がある場合、一定期間内の退去で違約金が発生することがあります。 特に「半年未満の解約は家賃2ヶ月分」「2年未満は家賃1ヶ月分」などの条件がある物件では注意が必要です。まずは契約書を確認し、退去予告期間と短期解約特約を見ましょう。