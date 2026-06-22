日本野球機構（NPB）は22日、『マイナビオールスターゲーム2026』の出場選手を決めるファン投票の中間結果を発表した。セ・リーグ先発投手部門では金丸夢斗（中日）が3位に浮上し、セ・リーグ外野手部門では細川成也（中日）が増田珠（ヤクルト）を抜いて再び2位になるなど、中日勢の躍進が目立った。パ・リーグ遊撃手部門では水野達稀（日本ハム）が友杉篤輝（ロッテ）を抜いて1位に再浮上。今年のオールスターは第1戦が7