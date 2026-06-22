米国の建国記念日である７月４日に予定されている米ラッパー、カニエ・ウェストのテキサス州サンアントニオでの公演チケットが発売開始された翌日、同市の市長はカニエのコンサート中止を呼びかけた。同市のジーナ・オルティス・ジョーンズ市長は、「ヘイトスピーチや反ユダヤ主義的な発言の経歴を持つ人物が、アラモドームのようなサンアントニオ市の関連施設で公演を行うことは決してあってはならない。ましてや建国２５０年