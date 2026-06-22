『ゲーム・オブ・スローンズ』の前日譚として制作された『ハウス・オブ・ザ・ドラゴン』シーズン3の独占配信がU-NEXTで開始となった。これにあわせ、早見沙織、津田健次郎ら声優陣集結の日本語吹替版予告編、総勢46名の主要人物とドラゴンをまとめたキャラクター相関図が公開となった。U-NEXTで独占配信が始まった『ハウス・オブ・ザ・ドラゴン シーズン3』『ハウス・オブ・ザ・ドラゴン』は、日本国内でも「ゲースロ」の略称で多