無礼なファンへの無言のにらみつけが賛辞を浴びている。メッツのフアン・ソト外野手（２７）は２１日（日本時間２２日）のフィリーズ戦に「３番・左翼」で出場し３打数１安打。試合は２―６で敗れカード負け越しとなった。米メディア「エッセンシャリースポーツ」は「フアン・ソトがフィリーズファンの卑劣なヤジにも動じない姿に、球界は強い反応を示した」との記事を配信した。前日２０日（同２１日）の同カードでソトが左翼