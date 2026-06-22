i-dleが横浜公演でファンとの大合唱を繰り広げ、一体感あふれるステージを作り上げた。i-dleは、6月20日と21日の2日間にわたり、神奈川・Kアリーナ横浜で「2026 i-dle WORLD TOUR [Syncopation] IN YOKOHAMA」を開催した。【写真】i-dleメンバー、“ほぼ紐”の大胆ドレス会場に足を運べなかった世界中のファンともMnet Plusを通じた生配信で交流したi-dleは、今年1月にリリースした『Mono（Feat. skaiwater）』をはじめ、『Nxde』