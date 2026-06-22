牛丼チェーンの吉野家は、「吉野家公式通販ショップ」および各ECモール店舗にて、冷凍牛丼の具の累計出荷数５億食突破を記念した特別セット販売キャンペーンを6月30日(火)10時まで実施している。【画像６点】特別セットのラインアップをすべて画像で見る〈キャンペーン内容〉吉野家の冷凍牛丼の具は、1993年の販売開始以来多くの顧客に利用され、累計出荷数５億食を突破。今回のキャンペーンでは感謝を込め、公式通販ショップにて