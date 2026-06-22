【モデルプレス＝2026/06/22】フリーアナウンサーの青木裕子が6月22日、自身のInstagramストーリーズを更新。夏ならではの手間をかけた弁当を公開し、反響を呼んでいる。【写真】ナイナイ矢部の43歳美人妻「お酢をちょっとかけたり入れたり」傷み防止の工夫凝らした2段弁当◆青木裕子「傷み防止」を意識した弁当披露青木は「お弁当」と題し、2段弁当の写真を投稿。真ん中に梅干しが載ったふりかけご飯、大葉、卵焼き、ミニトマト、