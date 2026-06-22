２４日の巨人戦（マツダ）に先発予定の広島・床田寛樹投手が２２日、トミー・ジョン手術から復帰を目指す後輩たちを勇気づける快投を誓った。通算１０００イニングまで残り１／３回の左腕は１年目の１７年７月にトミー・ジョン手術。１０年目で迎えた節目を前に「１年目、２年目はまともに投げられてない状態からここまできた。トミー・ジョンをしても１０００イニングはいけるところを見せられる」と思いを明かした。広島では