阪神・才木浩人投手が、２３日のヤクルト戦（甲子園）に先発する。前回登板の１６日・西武戦（甲子園）では、６回６安打１失点と粘投も、打線が沈黙。完封負けで今季４度目の黒星となった。「調子がよくない中でも、（坂本）誠志郎さんのリードやバックのいい守りに助けられて、なんとか６回まで投げることができましたが、先制点をとられてしまっていい流れをチームに持ってくることができませんでした」と悔やんだが、今季３