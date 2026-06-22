【9月発売 艦船モデル情報】 6月22日 公開 ハセガワは、プラモデル「日本海軍 航空母艦 飛鷹」を9月26日ごろに発売する。価格は25,300円。 また、9月には「日本海軍 航空母艦 隼鷹」、「アメリカ 戦艦 サウスダコタ」、「アメリカ 戦艦 アラバマ」、「南極観測船 宗谷 “第三次南極観測隊”」も再販される。 日本海軍 航空母艦 飛鷹 スケール：1/350 品番：40129 コード