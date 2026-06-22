阪神・伏見寅威捕手と嶋村麟士朗捕手が２２日、出場選手登録を抹消された。日本ハムからトレードで移籍した伏見は、開幕からここまで３０試合に出場して打率１割９分５厘、０本塁打、９打点。コンディションが万全ではなく、前日２１日のＤｅＮＡ戦（横浜）では打った後に全力疾走できない場面が目立った。