【タムタム札幌店 6周年祭】 6月27日開催 場所：タムタム札幌店（北海道札幌市厚別区厚別西4条2丁目8-7） ホビーショップタム・タムは、タムタム札幌店にて、開店6周年を記念したイベント「6周年祭」を6月27日に開催する。 本イベントでは、ガンプラや恐竜プラモデルを組み立てる「プラモデル組立体験会」、エアブラシを使用した「プラモデル塗装体験会」、手のひらサイ