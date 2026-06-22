サッカー元日本代表でタレントの前園真聖が２２日、カンテレ系「旬感ＬＩＶＥとれたてっ！」（月〜金曜・後１時５０分）に出演。サッカーの北中米Ｗ杯１次リーグ第３戦スウェーデン戦（２６日・前８時）を、「３−１で日本が勝利」と大胆予想した。第１戦でオランダに２−２で引き分け、第２戦ではチュニジアに４―０で勝利と勢いに乗る日本代表。前園も「今の日本の力だと３点は取れる。先制点がポイントだと思う。先に取れば