「マイナビオールスターゲーム２０２６」（７月２８日・東京Ｄ、同２９日・富山）のファン投票中間発表が２２日、行われた。最多得票はセ・リーグ外野手部門の阪神・森下翔太外野手で、５８万９５１４票を獲得。巨人勢では中継ぎ部門の大勢投手がトップ。球団別ではセ・リーグでヤクルトが先発部門で山野太一投手、抑え部門でホセ・キハダ投手、捕手部門で古賀優大捕手、遊撃手部門で長岡秀樹内野手が首位を快走。同じく阪神が