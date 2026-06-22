春のＧ１シリーズが終わり、いよいよ今週から夏の小倉開催がスタートする。６月２７日から７月１９日までの４週にわたって、熱い戦いが繰り広げられる。今開催の重賞は２つ。サマースプリントシリーズ第２戦の北九州記念・Ｇ３（７月５日、芝１２００メートル）には葵Ｓ勝ちのデアヴェローチェ（牝３歳、栗東・上村洋行厩舎、父マテラスカイ）、前走の鞍馬Ｓをコースレコードで制したフリッカージャブ（牡４歳、栗東・西園翔太