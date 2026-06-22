この先は週後半ほど湿度が高く、熱中症に警戒が必要です。沖縄では1番上のランク「危険」な日が多く、26日(金)は東海で、29日(月)は福岡で「厳重警戒」になっています。気温だけでなく、湿度が高いと一段と熱中症のリスクが高まります。こまめに水分をとり、汗をたくさんかいたら塩分も適度にとるなど、対策をしっかりと行ってください。今週後半ほど気温も湿度も高い熱中症に警戒昨日21日(日)は東北北部で梅雨入りの発表があり