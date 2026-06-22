モデルでタレントの谷まりあの純白ドレス姿に、注目が集まっている。２１日にインスタグラムで「今夜は『世界の果てまでイッテＱ！』毎年恒例の出川さんとパパラッチｉｎカンヌです」と自身が出演する番組について告知を行った。「今年も頑張りました！感想お待ちしております」と呼びかけ、タレントの出川哲朗とのオフショットなど複数枚をアップ。谷は胸元がざっくり開いた純白のドレスを着こなし、出川はタキシードを身に