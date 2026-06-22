新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、『Re:ゼロから始める異世界生活』４th season《奪還編》の配信開始に合わせ、８月８日（土）に「Re:ゼロから始める異世界生活ABEMAチャンネル」を再開設し、キャストコメンタリー付き全話一挙配信を実施する。 『Re:ゼロから始める異世界生活』は、全世界シリーズ累計部数1600万部（電子含む）を突破している長月達平による小説が原作。異世界に召喚された主人公ナツキ・スバルが死