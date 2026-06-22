【新華社北京6月22日】中国財政部は22日、政府調達において防衛産業大手のロッキード・マーチンなど米国企業46社の製品の購入を禁止する通知を発表した。同措置は、中国国内で事業を展開する米国企業には適用されないとしている。同日から施行する。