熱海のいちご天国｢いちごBonBon ATAMI HOUSE.｣が、この夏メニューをリニューアル♡さらにおいしくなったソフトクリームに加え、新たにクレープも登場したと聞き、さっそく行ってきました!今回はオープン当初から不動の人気No.1を誇る｢いちごボンボンソフト｣と、インパクト抜群の｢BIGいちご飴クレープ｣を実食。どちらもブランドおすすめの推しメニュー!その魅力をたっぷり紹介しま