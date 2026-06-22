放送プロデューサーでタレントのデーブ・スペクター氏が22日までに自身のXを更新。FIFAサッカーW杯北中米大会で連日盛り上がりを見せている現状について私見を述べた。「ワールドカップはいつもお祭りですが、今回は特に盛り上がってるのはWBCの独占配信への腹いせ。みんなが観られるから一体感。配信サービスは好きで否定しないが、権利を決める方はもう少し自覚してください」と投稿。最後まで「オチはありません」と“真面