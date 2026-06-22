大相撲の元横綱・若乃花でタレントの花田虎上の妻・倉実さんが21日に自身のアメブロを更新。娘たちが父の日のサプライズプレゼントを渡した際の様子をつづった。【映像】貴乃花光司、再婚した妻との写真この日、倉実さんは花田について「父の日は完全に頭になかった」と明かし、娘たちからのサプライズプレゼントに「起きがけに突撃プレゼントを渡しに行ったら目を丸くしてびっくりしてました」と驚いていた様子を報告した。