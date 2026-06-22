日本野球機構(NPB)は22日の公示を発表。日本ハムは柴田獅子投手の登録を抹消しました。柴田投手は前日21日のソフトバンク戦に先発登板。初回を三者連続の空振り三振と、圧巻の立ち上がりとします。さらに2回には死球でランナーを背負うも、ヒットは許さず。勢いそのままに3回のマウンドにあがるも、先頭で打席に迎えた海野隆司選手にはヒットを許しました。さらに続く野村勇選手の打球が右手を直撃。一時治療に下がり、その後プレ