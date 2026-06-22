人気ラーメン店「王道家」（千葉・柏）の店主である清水裕正さんが、かつて家系ラーメンの総本山「吉村家」での修業時代に経験した過酷な日々について、当時の兄弟子が証言した。【映像】若かりし頃の清水店長＆怒号が響く指導の様子『改めて、取材しました。』（ABEMA）では、ハラスメント対策やホワイトな労働環境が広がる現代において、昭和・平成のスパルタ指導を振り返りつつ、”厳しい指導”の是非について一石を投じる