内田梨瑚被告の判決公判が開かれた旭川地裁の法廷＝22日午後北海道旭川市で2024年、当時17歳の女子高校生をつり橋から川に落として殺害したなどとして殺人、監禁、不同意わいせつ致死の罪に問われた無職内田梨瑚被告（23）に、旭川地裁（田中結花裁判長）は22日、求刑通り懲役27年の判決を言い渡した。判決言い渡しの途中で法廷に男1人が乱入、傍聴席の柵を突破して裁判官の方に向かい、職員に取り押さえられた。裁判は休廷した