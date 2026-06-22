スイスの国際経営開発研究所（IMD）がこのほど発表した2026年版「世界競争力ランキング」で、日本の競争力は前年より順位が五つ高まり、世界30位と2年連続で上がった。インフラの充実などが上昇要因となったが、他のアジア勢の伸長も目立ち、今後も人工知能（AI）分野などで競争力を高めることが求められる。ランキングは「経済実績」「政府の効率性」「ビジネスの効率性」「インフラ」の4分野で競争力を採点、集計して評価す