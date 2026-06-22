亀梨和也（40）が、21日放送の日本テレビ系「おしゃれクリップ」（日曜午後10時）に出演。KAT−TUNのメンバーの脱退について語った。メンバーが脱退し始めた頃について回想した亀梨は「『え、これからじゃん』みたいな。だから理解しなきゃなって部分と、どうするのこれっていう。人数変わるとバランスも変わりますし。どうやっていくのかなみたいなところは会社の方たちと、僕自身のあり方も含めて（話した）。グループの形も、2