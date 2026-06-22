日本テレビは22日、21日に放送されたサッカーワールドカップ（W杯）北中米大会1次リーグF組、日本−チュニジア戦（午後1時）における日本全国のリアルタイムでの「到達人数・平均視聴人数」を発表した。W杯通算1000試合目となった記念すべき一戦で、日本がチュニジアを4−0で破り、決勝トーナメント進出へ大きく前進した。同局では18年のロシア大会以来2大会ぶりのテレビ中継となった。同局が発表した到達人数はビデオリサーチ調べ