ゴールデンウイーク中、久しぶりに帰ってきたお兄ちゃんを出迎えたのは、4匹の愛犬たち…！再会と別れの瞬間をとらえた動画が、Instagramで話題です。動画を投稿したのは、秋田犬5匹とお子さん4人を育てるお母さん（@ko_yuki1115）さん。家族の絆が伝わる姿に、「名残惜しさがあふれてる」「だからワンコは最高♡」と反響が寄せられました。【動画】兄との再会と別れのとき…秋田犬4匹の姿がたまらない♡この春、自衛隊