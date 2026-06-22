「かいぬし、水に浸かるなんて正気か？？」【写真】「水、大丈夫？」 前足でちょいちょい！そんな愛猫の心の声をアテレコした写真が、Xで話題です。写っているのは、ラガマフィンの「みつき」さん（1歳・男の子）。湯船に浸かっている飼い主さんのもとにやってきたみつきさんは、二足立ちになって浴槽のふちに前足を置き、思わず固まっているような姿に。飼い主さんのほうを見たり、浴槽の中をのぞいたり、前足でちょいちょいと触