スズキ新型「“コンパクト”本格SUV」実車公開へ！近年、キャンプをはじめとする野外でのアクティビティが日常的な休日の過ごし方として定着するなか、自動車メーカーも自然の風景に映える「使えるクルマ」の提案に力を注いでいます。そうしたなか、スズキは2026年6月19日に、千葉県の幕張メッセで同年6月26日から28日の3日間にわたって開催される「東京アウトドアショー2026」へのブース出展を発表しました。【画像】超カッコ