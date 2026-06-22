私（アサミ、30代）は妊娠16週の妊婦です。実は前回妊娠したとき、出生前診断を受けると決めた矢先に流産しました。私の両親には出生前診断の相談をしていたので流産のことも報告しましたが、過干渉な義両親には妊娠したことすら告げませんでした。それは夫（タカヤ、30代）と話し合って決めたこと。なのに夫は無断で義両親に出生前診断と流産のことを告げてしまったのです。私は義両親から質問攻めにあい、夫への怒りが収まりませ