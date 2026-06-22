山形市によりますと、きょう午前５時ごろ、山形市下東山の山林で体長およそ１メートルのクマ１頭が目撃されました。 【写真を見る】【地図あり】山形市下東山の山林でクマ1頭目撃市が注意呼びかけ 現場は、高瀬コミュニティーセンターから西へおよそ１．５キロメートル地点ということです。 市が注意を呼びかけています。 ■クマ目撃場所（地図） ■６月のクマ目撃情報（山形市） 6月22日（月曜）