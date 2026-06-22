■台風7号(メーカラー) 【画像】台風進路、今後の全国の天気 2026年6月22日12時45分発表気象庁 22日12時の実況種別    台風大きさ    -強さ    非常に強い存在地域    フィリピンの東中心位置    北緯17度40分 (17.7度)東経127度30分 (127.5度)進行方向、速さ    西北西 20 km/h (12 kt)中心気圧    