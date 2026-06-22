福西メリヤス（株）（大和高田市）と関連2社は6月11日、奈良地裁より破産開始決定を受けた。破産管財人には谷口宗彦弁護士（わかくさ法律事務所、奈良市登大路町5）が選任された。負債は現在調査中。福西メリヤスは、1951年創業。当初は県内産業である靴下製造を軸としていたが、同業者の増加もあって1967年よりストッキングの製造に業態を変更し、国内有数のパンティストッキングメーカーに成長。大手メーカーからの委託を