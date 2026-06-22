＜全米オープン最終日◇21日◇シネコック・ヒルズGC（ニューヨーク州）◇7440ヤード・パー70＞【画像】ウィンダム・クラークが使用する白パター海外メジャー第3戦の「全米オープン」は、2023年大会覇者のウィンダム・クラーク（米国）がトータル4アンダーで大会2勝目、米ツアー通算5勝目を挙げた。初日から首位を守り抜く完全優勝で、PINGとパター使用契約を結んだ当週に、見事メジャー勝利をはたした。 それは、米国PINGと