＜ニチレイレディス最終日◇21日◇袖ヶ浦カンツリークラブ・新袖コース（千葉県）◇6590ヤード・パー72＞イ・ミニョン（韓国）が7ホールにおよぶプレーオフを制し、2024年10月の「NOBUTA GROUP マスターズGCレディース」以来となる優勝を果たした。通算8勝目は24位タイからひっくり返したもので、これはツアー史上最大の逆転劇。プレーオフも史上最長となる2時間6分の大激闘。正規の18ホールはボギーなしの9バーディで「63」。最